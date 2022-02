Lamar Odom se abre sobre seus sentimentos por Khloé Kardashian no 'Big Brother'

Lamar Odom pode não acompanhar Khloé Kardashian, mas isso não significa que o amor acabou. Em prévia exclusiva da nova temporada de Celebrity Big Brother, que estreia em 2 de fevereiro na CBS, Lamar Odom confidenciou ao colega Todrick Hall que sente falta de Khloé Kardashian.

No clipe, a revelação do ex-astro da NBA ocorre depois que ele admite ter sonhado com a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians, observando: "Tive alguns bons sonhos ontem à noite. Sonhei com minha ex-esposa ontem à noite".