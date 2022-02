Moses J. Moseley, ator de The Walking Dead, morre aos 31 anos

Chamando Moseley de "não apenas um cliente, mas um melhor amigo", ela acrescentou: "Todo mundo ainda está em choque e ainda tentando processar o que está acontecendo".

A causa da morte ainda não foi revelada. Além de seu trabalho em The Walking Dead, o ator ocupou papéis em Watchmen e A Rainha do Sul. Ele também apareceu em filmes como Canção do Coração, Os Estagiários e Ataque dos Zumbis Kudzu.