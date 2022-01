Visibilidade Trans: Linda Brasil e a luta contínua para transformar a realidade

Esse processo me deu confiança de me organizar coletivamente, primeiro nos movimentos sociais, depois no partido, e depois me colocando como candidata, a minha vivência como candidata, eu me vejo como uma sobrevivente, porque a expectativa para pessoas trans é de 35 anos, e isso me dá forças para persistir e resistir, ocupar esses espaços mesmo com tantas adversidades.