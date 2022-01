De crush a vilão: Anitta faz campanha pela eliminação de Rodrigo Mussi no 'BBB 22'

Rodrigo Mussi, participante do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, começou como crush de Anitta, mas agora a funkeira está fazendo campanha para sua eliminação. As falas do gerente comercial dentro do programa não agradaram Anitta, que aproveitou a ida do brother ao paredão para incentivar o público a votar nele. Quem criticou a atitude da funkeira, no entanto, foi a equipe de Rodrigo. Eita!