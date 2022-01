Voo perdido, joelho torcido: os perrengues da lua de mel de Jojo Todynho

As malas, inclusive, não escaparam da má sorte. Jojo mostrou que a bagagem de um de seus amigos estava molhada, enquanto a sua estava quebrada. "Deixaram a mala do João na chuva, a roupa dele deve estar toda molhada. Quebraram a minha mala, tiveram que me dar duas malas. Cara que humilhação!", relatou ela, que teve que transferir todas as roupas de uma mala para outra no banheiro do aeroporto. Ninguém merece!