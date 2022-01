Mayra Cardi relaciona infância de Arthur Aguiar com sua alimentação no 'BBB 22'

"Até agora entrei na brincadeira da comilança do Arthur, da jujuba, dos pães, da suruba gastronômica que ele está fazendo e estou super adorando a brincadeira. Mas agora vim falar de um assunto sério, que é a compulsão alimentar quando ocupa um lugar, um vazio, da rejeição, do abandono, do não pertencimento", expressou a coach no Instagram.