Jimin, do BTS, passa por cirurgia de apendicite e testa positivo para Covid-19

Os fãs do BTS estão enviando seus votos de melhoras para Jimin. De acordo com a gravadora do grupo Big Hit Music, Jimin testou positivo para Covid-19 e passou por uma cirurgia de apendicite aguda.

Em uma mensagem compartilhada no Weverse em 31 de janeiro, a empresa disse que o cantor começou a sentir uma dor abdominal repentina e uma leve dor de garganta no dia anterior. Ele foi ao pronto-socorro de um hospital, onde foi examinado e diagnosticado. Por conselho de seu médico, Jimin passou por uma cirurgia no início da manhã de 31 de janeiro.