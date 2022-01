Simu Liu e David Dastmalchian, da Marvel, comentam após postura antivacina de Evangeline Lilly

A atriz da Marvel acrescentou: "Este não é o caminho. Isso não é seguro. Isso não é saudável. Isso não é amor. Eu entendo que o mundo está com medo, mas não acredito que responder ao medo com força resolverá nossos problemas. Eu era a favor da escolha antes do COVID e ainda sou a favor da escolha hoje."

Pouco depois de Lilly, que tem 2,2 milhões de seguidores no Instagram, publicar sua postagem, dezenas de pessoas responderam com apoio ou condenação por suas palavras.