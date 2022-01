Após empate com Popó, Whindersson desafia Logan Paul para luta de boxe

Whindersson Nunes mostrou que não lhe falta coragem ao subir no ringue com Acelino 'Popó' Freitas, lenda do boxe brasileiro. No Fight Music Show, evento realizado neste domingo, 30, em Balneário Camboriú, Whindersson e Popó protagonizaram um show respeitoso, mas acirrado, que acabou em um empate simbólico. O humorista não perdeu tempo e já fez o próximo desafio: Logan Paul, YouTuber norte-americano que começou os desafios a lutadores profissionais.