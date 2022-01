Rihanna está grávida do primeiro bebê com A$AP Rocky

A notícia da gravidez vem dois anos depois que os amigos de longa data acenderam rumores de romance. A especulação, que se seguiu logo após a separação dela de Hassan Jameel, começou depois que as estrelas foram vistas passando um tempo juntos em Nova York.

No entanto, na época, Rihanna não estava procurando um relacionamento sério. Como uma fonte explicou ao E! News em 2020: "Rihanna está solteira. Ela acabou de sair de um relacionamento longo e intenso com Hassan. Ela quer ficar solteira e não vai entrar em nada. Ela está saindo com Rocky, mas não está namorando com ele."

Com o tempo, porém, as faíscas entre Rihanna, de 33 anos, e A$AP, também de 33, ficaram ainda mais quentes!