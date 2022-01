Meghan Markle e Príncipe Harry criticam Spotify por causa de informações falsas sobre a COVID-19

O representante da Archewell continuou: "Em abril passado, nossos cofundadores começaram a se preocupar com o Spotify e com as consequências muito reais da desinformação do COVID-19 em sua plataforma". Ele continuou: "Queremos garantir que sejam feitas mudanças na plataforma para ajudar a lidar com essa crise de saúde pública. Esperamos que o Spotify reconheça isso e estamos comprometidos em continuar nosso trabalho com eles".