BBB 22: Bárbara chora após cobranças sobre alimentação irregular

A alimentação de Bárbara Heck, do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, chamou a atenção dos espectadores. Agora, até os colegas de confinamento estão preocupados com os hábitos alimentares da modelo. Na madrugada desta segunda-feira, 31, os brothers chamaram atenção de Bárbara, que caiu no choro. "Se preocupem com o que vocês vão comer. Chega!", disparou ela.