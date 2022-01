Miss EUA 2019 Cheslie Kryst morre aos 30 anos

A equipe do Miss Universo e do Miss EUA também se pronunciaram sobre a morte dela: "A equipe do Miss Universo e do Miss EUA estão devastadas de saber da morte da Miss EUA 2019 Kryst. Ela era uma das pessoas mais inteligentes, calorosas e bondosas que nós tivemos o privilégio de conhecer. Ela iluminava qualquer lugar que entrava. A nossa comunidade está em luto e nossos pensamentos estão com a família dela nesse período difícil".