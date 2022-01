A indústria do entretenimento e o amor social explicado por Linn da Quebrada no 'BBB 22'

"Se a gente não discute o amor, ele continua nesse terreno do sagrado, do intocável. A gente não percebe porque algumas pessoas, alguns corpos, são muito mais amados do que outros. Corpos gordos, negros, trans, de pessoas com deficiência, a gente nem pensa nessas pessoas quando a gente pensa em amor. Não vemos essas pessoas protagonizando filmes que falam sobre amor", completou a atriz.