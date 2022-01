Conheça 'Bonita', seleção de Juliette de itens de maquiagem

Antes de virar um dos maiores fenômenos do Brasil, Juliette era advogada, mas sua verdadeira paixão era a maquiagem. A ex-BBB, profissional em beleza, era responsável por fazer o famoso delineado de gatinho em todas as colegas de confinamento do programa, e chegou a afirmar diversas vezes no reality show que sonhava em ter uma linha de maquiagem com seu nome.