4 séries super longas para quem quer se jogar na maratona

Grey's Anatomy

Essa é possivelmente a mais famosa do momento. Recentemente renovada para a 18ª temporada, até a protagonista e produtora executiva, Ellen Pompeo, admitiu ao site Insider que está tentando convencer a equipe a encerrar a produção. Enquanto isso não acontece, nos entretemos com as relações entre os médicos do hospital Grey-Sloan e os mistérios científicos dos pacientes.