O que o público está achando dos novos apresentadores do 'BBB 22'?

Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB 20, também estreou na Rede BBB, no primeiro bate-papo com o eliminado da semana. Após a também ex-BBB, Ana Clara, ser movida para outro quadro, o Fora da Casa - que será transmitido no Gshow e no Globoplay, às quintas-feiras, após o programa - a influenciadora assumiu o posto da colega.