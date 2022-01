Visibilidade Trans: Conheça a história de Anita Silvia

"Eu sempre tive que ir à caça. Ou eu lutava, ou a sociedade me engolia. Não é muito normal você ver uma trans negra, cadeirante, que não sabe ler, não sabe escrever... ou eu me imponho, ou a sociedade vem e me engole", disse ela. "A gente é o que a gente é. Eu sou um conto de fadas".