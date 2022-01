Natália pede desculpas a Eslovênia após crise de choro em festa no 'BBB 22': "Imaturo e infantil"

"Aconteceram coisas na festa de quarta, e eu não fiquei confortável com as minhas próprias atitudes. Achei imaturo e infantil. [...] Eu me aproximei muito do Lucas como amiga, e a gente brincava muito. Claro que por trás de toda brincadeira, tem um interesse, mas o intuito era a brincadeira. E eu até tinha falado para o Lucas que ele devia ficar com você, porque vocês são bonitinhos", disse a modelo.