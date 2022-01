Emma Roberts reage à pergunta sobre relacionamento com Garrett Hedlund

Durante sua entrevista com a Tatler, a atriz discutiu seu caminho para a maternidade. Quando adolescente, Roberts planejava se tornar mãe aos 25 anos. Mas no final dos 20 anos, continuou a revista, ela foi diagnosticada com endometriose.

"Eu não estava chateado, mas apenas senti o peso do momento", lembrou a estrela. "Eu sentei comigo mesma e pensei, 'Felizmente, eu conheço mulheres mais velhas que são grandes modelos do fato de que você não precisa de filhos para ser feliz.' Eu seria ou não uma mãe. Qualquer que fosse, eu queria estar em uma aceitação radical disso."