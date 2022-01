Cynthia Benini critica relação de André Gonçalves com a filha: "Só o genitor"

Cynthia Benini voltou a falar sobre o processo contra André Gonçalves pelo atraso de pensão da filha deles, Valentina Benini, em entrevista à Fábia Oliveira, do portal Em Off. Na conversa, Cynthia relembrou como é a relação de André com a jovem de 19 anos. Além dela, o ator também deve pensão para a filha com Teresa Seiblitz.