Chris Brown se pronuncia após ser processado por supostamente drogar e estuprar mulher em iate

De acordo com os documentos, a mulher, que é descrita como uma "coreógrafa, dançarina, modelo e artista musical", foi convidada por Brown para seu iate durante uma ligação de FaceTime com sua amiga, que estava a bordo do barco. Ela diz que Brown pegou o telefone da amiga e disse para ela que "ouviu sua música e queria que ela fosse até a casa de Diddy na ilha Star o mais rápido possível".