Boys Don’t Cry: Anitta investe em estética gótica em novo clipe

O conceito do vídeo de milhões de dólares foi idealizado pela própria cantora, que se jogou na estética gótica ao reunir referências de filmes como Titanic, Beetlejuice, Priscilla: Rainha do Deserto, Noiva em Fuga, Harry Potter e Meu Namorado é um Zumbi. A produção do clipe é assinada pela própria diva, em parceria com o diretor Christian Breslauer, que já trabalhou com Lil Nas X, Doja Cat e The Weeknd.