Tatá Werneck e Xuxa dão show de carisma no 'Lady Night'

Para o Gshow, a loira contou como foi divertido estar na atração. "Participar de qualquer coisa com a Tatá é incrível. Eu a amo com todas as minhas forças, e a vejo como minha ‘baixinha' mesmo. Não teve frio na barriga com as perguntas. Eu sabia que seria bem cuidada por ela. Tatá sempre me protege, e eu cuido dela", expressou ela.