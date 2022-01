BBB 22: Rodrigo fica plantado ao lado do Big Fone e Boninho promete trote

Rodrigo Mussi, participante do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, quer evitar a indicação ao paredão a todo custo. Na reta, Rodrigo apelou para a última opção: fez plantão ao lado do Big Fone na esperança de uma imunidade. A internet se divertiu com a cena, inclusive Boninho, diretor do programa, que prometeu um trote para o aparelho e mexer com o brother.