Agnes Nunes celebra evolução na carreira com álbum de estreia: 'Menina Mulher'

"Grande parte desse álbum foi produzido na Bahia, na península de Maraú, em Barra Grande, um lugar bem pequeno… pois eu realmente estava precisando me conectar com areia, com gente de verdade, com o mar. Nessa viagem, fiz uma música sobre o meu medo do mar, sempre tive muito medo. E nesse lugar eu o venci, entrei, e isso tudo foi registrado, virou música", concluiu.