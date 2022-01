Khloé Kardashian se une aos "apaixonados" Kim Kardashian e Pete Davidson em churrascaria

Kim e sua paixão levaram seu romance por todo o país e no exterior. Kim e Pete foram fotografados juntos no início deste mês, também em Los Angeles, em uma pizzaria. Uma semana antes, eles passaram férias juntos nas Bahamas. No final de dezembro, Kim se juntou a Pete em sua cidade natal, Nova York, onde eles assistiram a um filme em um cinema de Staten Island, e depois foram jantar em um restaurante italiano. Scott Disick juntou-se a eles.