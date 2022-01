Flavio Nakagima desabafa após término de Gabriel Medina: "2 anos sem falar com você"

Com várias fotos ao lado de Medina, Nakagima falou de um sonho enigmático com o amigo.

"Esses dias sonhei com você dizendo que seria pai e me escolheu para ser padrinho do seu filho, estranho, mas todo sonho pra mim tem um sentido. Me senti disposto a escrever pra você, pois sei que é um momento que você precisa, independente do que tenha acontecido, sempre estarei disposto pra te ouvir e te ajudar, por tudo que já me proporcionou."