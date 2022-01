BBB 22: Thelma Assis apoia Natália Deodato e relembra episódios de rejeição

A médica explicou que a situação estava mudando, mas que ainda tem muitos traumas da juventude. "Agora, de uns tempos para cá, que a gente está falando que somos bonitas, sim. Mas antes eu não me sentia assim. Na adolescência eu tentava me mudar, me achava horrorosa, porque só as meninas brancas do colégio eram bonitas", confessou.