Os momentos mais fofos dos Jonas Brothers como pais/tios

Tempo em Família

Em abril de 2019, Nick se abriu sobre sua vontade de ter uma família no futuro com a esposa Priyanka Chopra. "Eu acho que em tudo o que fazemos, meus irmãos e eu, Priyanka e eu, em tudo o que fazemos pensamos no futuro", disse ele ao E! News. "E construir algo que se torne parte de uma legacia de certa forma - uma história que a gente possa dividir com nossos filhos no futuro".