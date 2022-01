Amigos de Medina dizem que Yasmin Brunet "afastou Gabriel de tudo e de todos"

Gabriel Medina colocou um ponto final no casamento com Yasmin Brunet. Agora, os amigos de Medina estão falando sobre os motivos que levaram ao fim com Yasmin.

"Yasmin afastou o Gabriel de tudo e de todos. Ele não iria aguentar", disse um amigo do surfista à coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles.