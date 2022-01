Natália chora após beijo de Lucas e Eslovênia e ameaça desistir do 'BBB 22'

Eslovênia Marques e Lucas Bissoli protagonizaram o primeiro beijo do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, na festa desta quarta-feira, 26. Quem não ficou nada feliz com isso foi Natália Deonato. Ao ver o crusgh beijando a rival, Natália chorou, jogou um sapato em uma porta e chegou a ameaçar sair do programa. Tadinha!