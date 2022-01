Ray J se manifesta após Kanye "Ye" West sugerir nova sex tape com Kim Kardashian

Ray J está farto de fofocas. No início desta semana, Kanye "Ye" West ganhou as manchetes após sua última entrevista ao Hollywood Unlocked. Durante a conversa com o apresentador Jason Lee, Kanye West aparentemente aludiu à existência de uma segunda sex tape com sua ex-esposa, Kim Kardashian, e o ex dela Ray J, da qual a equipe de Kim nega.