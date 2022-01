Sydney Sweeney fala sobre as cenas de nudez controversas de Euphoria

Em uma entrevista recente para o The Independent, a atriz, que interpreta Cassie Howard na série da HBO Euphoria, falou das críticas que recebeu sobre as cenas em que aparece nua. "Eu nunca senti como se [o criador] Sam [Levinson] tivesse me pressionado ou simplesmente quisesse colocar uma cena de nudez em uma série da HBO", disse ela. "Quando eu não quis fazer, ele não me pressionou".