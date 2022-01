Murilo Huff abre mão de bens do patrimônio de Marília Mendonça, diz colunista

O colunista informa que o cantor tinha direito na divisão do patrimônio da cantora, com quem namorou por alguns anos, mas optou por deixar com a ex-sogra, dona Ruth.

Leo, filho de um ano do casal, é o herdeiro natural da sertaneja, no entanto, por ser menor de idade, a administração não será feita por ele, aproximadamente, pelos próximos 17 anos.