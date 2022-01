Ex-affair de Bruna Griphao manda indireta após atriz ser flagrada com João Guilherme

Após se emocionar com a entrada da ex-namorada no BBB, João Guilherme foi flagrado curtindo uma festa no Rio de Janeiro com Bruna Griphao. Quem não gostou nada disso foi o ex-affair da atriz, João Zoli, que comentou o suposto envolvimento dos dois. Em um post na página Gossip do Dia, no Instagram, João Zoli mandou uma indireta para Bruna e João Guilherme.