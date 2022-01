Neymar Jr. não esconde empolgação ao conhecer a "lenda" Kanye "Ye" West

Neymar Jr. assumiu o namoro recentemente, mas com foto de Bruna Biancardi nos Stories de seu Instagram. Quer foto no feed de Neymar? Apenas se você for Kanye "Ye" West.

Nesta quarta-feira, 26, o craque brasileiro do Paris Saint-Germain postou dois cliques, ao lado do dono do álbum Donda, na rede social.