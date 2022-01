Anitta vai dublar protetora dos animais em animação do produtor de Madagascar

Anitta está prestes a conquistar o que faltava em sua carreira: as telonas. O produtor Dave Rosenbaum, responsável por animações como Minions e Madagascar, confirmou que Anitta estará no elenco do longa, Hitpig. Na história, a Girl From Rio vai dar voz à Letícia dos Anjos, uma ativista pelos direitos dos animais.