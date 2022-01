Mãe de Neymar estaria sendo chantageada após nova briga com Tiago Ramos

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., voltou a ser alvo dos holofotes. Nadine, que vive relação amorosa com Tiago Ramos há anos, teria se envolvido em nova briga com Tiago.

De acordo com Gabriel Perline, do IG Gente, o modelo teve um surto e agiu de forma violenta com a matriarca, na semana passada, no Rio de Janeiro.