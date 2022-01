Demi Lovato mandou uma indireta para seu ex-noivo Max Ehrich?

Em seguida, veio uma melhor compreensão de sua identidade de gênero, compartilhando em maio que se identifica como não-binária.

"A dissolução desse relacionamento foi provavelmente a melhor coisa que aconteceu comigo, por causa do que isso levou dentro de mim", disse Demi ao The 19th Represents Summit em agosto, acrescentando mais tarde: "Quando eu disse adeus a esse relacionamento, eu também disse adeus a tudo o que estava me impedindo de ser meu eu mais autêntico. E eu realmente comecei a me identificar com amigos próximos e familiares como não-binária no final do ano passado. E sim, foi a dissolução de todas as coisas que me impediu de me identificar como a pessoa que identifico hoje."