BBB 22: Natália afirma que Eslovênia está tentando imitar Juliette

As duas sisters vem se estranhando desde o primeiro dia de confinamento. Pela reação de Eslô, Natália entendeu que a paraibana não a queria no mesmo quarto que ela. Depois disso, a ex-miss votou na designer para o paredão e ainda a desejou boa sorte, o que gerou revolta em Deodato. "Enfia a sorte no meio do rab*", disparou a participante, em conversa com Rodrigo.