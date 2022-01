Zendaya e Tom Holland são vistos agarradinhos enquanto visitam família do ator

Nesse final de semana, os astros de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa foram vistos curtindo um passeio com a família do ator. Durante sua estadia no local, o casal se juntou com os irmãos mais novos de Tom, sua mãe e um amigo dele para assistirem o espetáculo Harry Potter e a Criança Amaldiçoada na Broadway, no dia 22 de janeiro.