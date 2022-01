Kim Kardashian não consegue parar de rir depois de revelar o que a deixa "excitada"

Kim Kardashian acabou de revelar o que realmente a excita e não, não é seu novo namorado Pete Davidson. As coisas ficaram pessoais quando Kim Kardashian foi aos Stories de seu Instagram, na terça-feira, 25, para promover sua nova colaboração KKW Fragrances com o florista Jeff Leatham.

Vestindo um trench coat de couro preto com cinto, luvas combinando e um porta-moedas Prada, a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians levou seus fãs ao trio de perfumes da coleção, incluindo o Iconic Gardenia, que lança pouco antes do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, em 26 de janeiro, às 12h, no site da marca.