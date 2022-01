Khloé Kardashian exibe seus lindos cachos em fotos selvagens no Instagram

Imediatamente após postar sua última rodada de cliques, a fundadora da Good American recebeu muitos elogios de seus amigos e seguidores por seu visual encantador. Sua BFF Malika Haqq simplesmente comentou: "Linda", enquanto a irmã gêmea de Malika, Khadijah Haqq McCray, entrou no bate-papo comentando "OK", completo com um emoji de chamas. Mas talvez tenha sido o amigo próximo de Khloé, Jonathan Cheban que resumiu melhor quando escreveu: "Ondas do Caralh*!"