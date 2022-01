Marilyn Manson nega alegação de Evan Rachel Wood de que ele "a estuprou" em videoclipe

No ano passado, Wood acusou Manson de aliciá-la quando ela era adolescente e disse que "abusou horrivelmente de mim por anos". Ela escreveu nas redes sociais: "Eu sofri lavagem cerebral e fui manipulada para a submissão. Cansei de viver com medo de retaliação, calúnia ou chantagem. Estou aqui para expor esse homem perigoso e chamar a atenção para as muitas indústrias que o permitiram, antes que ele arruíne mais vidas. Estou com as vítimas que não ficarão mais caladas."