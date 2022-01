Taylor Swift rebate após cantor do Gorillaz dizer que ela não compõe suas músicas

Quando o assunto é composição, Taylor Swift sabe dar sua melhor resposta! Na segunda-feira, 24, a cantora de 32 anos viu um tweet que apresentava uma citação do artista Damon Albarn, vocalista do Blur e do Gorillaz. Enquanto Damon Albarn foi rápido em chamar Billie Eilish de "excepcional", ele deixou de elogiar Taylor Swift.

"Ela não escreve suas próprias músicas", disse ele ao Los Angeles Times. Acontece que a dona de "All Too Well"decidiu se defender e ter sua voz ouvida.