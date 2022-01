As declarações da última entrevista de Kanye "Ye" West: Kim Kardashian, Pete Davidson e mais

Sobre comprar uma casa do outro lado da rua da casa de Kim:

Como o E! News relatou anteriormente, Ye comprou uma propriedade localizada do outro lado da rua da mansão Hidden Hills, que ele compartilhou com Kim. Durante sua entrevista ao Hollywood Unlocked, ele explicou sobre a mudança: "Meu consolo vem de ver meus filhos e ter uma agenda sólida".

"É por isso que eu consegui a casa", continuou ele, acrescentando que sua decisão foi "invertida, sobre haver algo errado em conseguir uma casa ao lado dos meus filhos".

"Nada com minha carreira, com esse rap, com essa mídia, com nada disso, vai me afastar dos meus filhos", acrescentou. "E é isso que eu quero que todos saibam: não brinque comigo, não brinque com meus filhos, nenhum segurança vai ficar entre mim e meus filhos e você não vai me manipular."