Aline Mineiro confirma reconciliação com Léo Lins

Aline Mineiro confirmou o que suspeitávamos: ela e Léo Lins reataram o namoro. Aline abriu uma caixa de perguntas no Instagram na tarde deste domingo, 23. Em todas as perguntas sobre seu estado civil, Aline falava que estava comprometida, sem revelar nomes. Até que a influencer finalmente contou aos fãs ter feito as pazes com Léo e pediu respeito a sua decisão.