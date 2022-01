BBB 22: Mayra Cardi se revolta por Arthur Aguiar comer pão e é acusada de gordofobia

Depois do susto com a filha Sophia, o pior medo de Mayra Cardi durante o confinamento de Arthur Aguiar se concretizou: Arthur comeu pão no Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo. A personal publicou um vídeo nas redes sociais em que dava uma bronca no marido pela alimentação no programa. Mayra dividiu opiniões: enquanto alguns se divertiram com a influencer, outros ficaram incomodados e a acusaram de gordofobia.