Garrett Hedlund, ex de Emma Roberts, é preso por embriaguez em público

Garrett Hedlund foi preso por embriaguez em público no fim de semana, de acordo com o TMZ. No sábado, 22, Garrett Hedlund, do filme Operação Fronteira, foi supostamente levado sob custódia no condado de Franklin, Tennessee, e acusado do delito com sua fiança fixada em US$ 2.100, de acordo com o site.

O Gabinete do Xerife do Condado de Franklin confirmou ao E! News de que Hedlund foi solto no domingo, 23. O E! News entrou em contato com o oficial de mídia do gabinete, mas não teve retorno. Um representante de Hedlund também não foi encontrado para comentar o caso.